الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء 8-10-2025
وسجل أقل سعر للدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية، فيصل، البركة، بنك أبو ظبي الأول.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في كريدي أجريكول 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.


البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في نكست بنك 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه الكويت الوطني  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك الكويت الوطني  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري  47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

