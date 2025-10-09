زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب

عبّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن ترقّبه العميق لعودة أطفال الاحتلال المحتجزين في غزة، موجهًا شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدوره في التوصل إلى الاتفاق المرحلي الذي يمهّد لإطلاق سراحهم.

وأشار إلى أن «عودة الأولاد إلى حدودهم» تمثّل محطة مهمة في مسار إنساني وسياسي لوقف النزاع.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تطورات دبلوماسية متسارعة في مفاوضات السلام بين إسرائيل وحماس، حيث أعلن ترامب مؤخّرًا أن الجانبين وقّعا على “المرحلة الأولى” من خطته للسلام، والتي تتضمّن إطلاق سراح الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.

مع ذلك، تظلّ التفاصيل الكاملة للاتفاق، بما في ذلك جدول التبادل وعدد المحتجزين الذين سيُفرج عنهم أولًا، غير معلنة علنيًا.

وعلى الصعيد السياسي، تحاول المعارضة استثمار هذا الإنجاز الرمزي لإخراج نفسها من هامش الصراع الشعبي، لاسيما بين عائلات الرهائن التي طالبت مرارًا بمواقف قوية من الحكومة.

ومع أن تصريحات المعارضة قد تلقى صدى إيجابيًا بين الرأي العام، إلا أنه من المبكر الحكم على مدى قدرتها على التأثير في مسار التنفيذ الفعلي للاتفاق، الذي يعتمد على موافقة الحكومة الإسرائيلية وامتثالها البنّاء للشروط المتفق عليها.