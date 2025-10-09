قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
أخبار العالم

ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن وقف الحرب في قطاع غزة يمثل تحولًا محوريًا في مسار السلام بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه حظي بدعم دولي واسع وتوافق غير مسبوق بين القوى الإقليمية والعالمية.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن هذا الاتفاق جاء ثمرة تكاتف المجتمع الدولي وتنسيق مكثف بين الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية وإسرائيل، موضحًا أن ما تحقق "ليس مجرد اتفاق محدود النطاق، بل إنجاز سياسي ودبلوماسي يعكس رغبة العالم في طي صفحة الصراع وفتح أفق جديد من الاستقرار".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "نعيش فترة استثنائية، فقد كان من الرائع أن نكون جزءًا من هذا الجهد التاريخي. ما جرى في غزة ليس خطوة محلية، بل خطوة عالمية نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وأملاً"، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت نتيجة عمل مشترك امتد لأسابيع بين عدة أطراف دولية.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق لا يقتصر على غزة فحسب، بل "يمثل بداية مسار شامل للسلام في المنطقة"، معربًا عن اعتقاده بأن إيران قد تنضم مستقبلاً إلى هذا الإطار الأوسع إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.

كما كشف ترامب أن عملية إطلاق سراح الرهائن، سواء الأحياء أو من قضوا خلال فترة الاحتجاز، ستبدأ يوم الاثنين المقبل، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الترتيبات أو الأطراف المشمولة بها.

وختم ترامب حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق في غزة "يشكل نقطة انطلاق نحو شرق أوسط جديد يقوم على التعاون بدلاً من الصراع"، معتبرًا أن "العالم اليوم أكثر اتحادًا حول فكرة السلام مما كان عليه منذ عقود".
 

ترامب الرئيس الامريكي خطة ترامب حماس اسرائيل

