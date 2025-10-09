ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن وقف الحرب في قطاع غزة يمثل تحولًا محوريًا في مسار السلام بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه حظي بدعم دولي واسع وتوافق غير مسبوق بين القوى الإقليمية والعالمية.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن هذا الاتفاق جاء ثمرة تكاتف المجتمع الدولي وتنسيق مكثف بين الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية وإسرائيل، موضحًا أن ما تحقق "ليس مجرد اتفاق محدود النطاق، بل إنجاز سياسي ودبلوماسي يعكس رغبة العالم في طي صفحة الصراع وفتح أفق جديد من الاستقرار".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "نعيش فترة استثنائية، فقد كان من الرائع أن نكون جزءًا من هذا الجهد التاريخي. ما جرى في غزة ليس خطوة محلية، بل خطوة عالمية نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وأملاً"، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت نتيجة عمل مشترك امتد لأسابيع بين عدة أطراف دولية.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق لا يقتصر على غزة فحسب، بل "يمثل بداية مسار شامل للسلام في المنطقة"، معربًا عن اعتقاده بأن إيران قد تنضم مستقبلاً إلى هذا الإطار الأوسع إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.

كما كشف ترامب أن عملية إطلاق سراح الرهائن، سواء الأحياء أو من قضوا خلال فترة الاحتجاز، ستبدأ يوم الاثنين المقبل، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الترتيبات أو الأطراف المشمولة بها.

وختم ترامب حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق في غزة "يشكل نقطة انطلاق نحو شرق أوسط جديد يقوم على التعاون بدلاً من الصراع"، معتبرًا أن "العالم اليوم أكثر اتحادًا حول فكرة السلام مما كان عليه منذ عقود".

