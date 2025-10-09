أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

شهدت شوارع خان يونس في جنوب قطاع غزة مشاهد احتفالية مع إعلان التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من خطة السلام، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأظهرت مقاطع مصوّرة حصلت عليها الوكالة جموعًا من المواطنين يرقصون ويغنون ويهتفون فرحًا بالاتفاق، فيما كان الأطفال يصفقون على وقع الموسيقى التي انطلقت من مكبرات الصوت.

لكن رغم أجواء الفرح، أوضح صحفيون في غزة لشبكة CNN أن القصف ما زال مستمرًا، خصوصًا في مدينة غزة، وأن ضعف الاتصال بالإنترنت حال دون علم كثيرين بالتطورات الأخيرة.

وفي تل أبيب، سادت أجواء من البهجة والامتنان بين عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، الذين احتشدوا في ما يُعرف بـ"ساحة الرهائن" احتفالًا بالاتفاق. وظهر عدد من المفرج عنهم في مقاطع مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعبّرون عن امتنانهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب لدوره في التوصل إلى الاتفاق.

قال أحد المفرج عنهم، أوهاد بن عامي، في مقطع نشره على "إنستغرام":

"لا أصدق أن هذا يحدث… أنا بانتظاركم، لا أطيق صبرًا لأعانقكم. يا له من يوم! شكرًا ترامب."

كما نشر عمر شم طوف وإيليا كوهين، وهما رهينتان سابقتان، صورة على "إنستجرام" وهما يقبّلان تمثالًا صغيرًا لترامب، في حين كتب ليران بيرمان، شقيق الأسيرين التوأمين غالي وزيف المحتجزين في غزة "غالي وزيفي، أحبكما كثيرًا… أنتما عائدان إلى البيت."

أما روبي تشين، والد الجندي الإسرائيلي الراحل إيتاي تشين (الذي يحمل الجنسية الأمريكية)، فقد وجّه شكره لترامب وفريق التفاوض الأمريكي، بينما عبّرت إيناف زانغاوكر، والدة الأسير ماتان، عن مشاعرها بالقول “هذه الدموع هي التي صليتُ من أجلها.”