ترامب: إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في حديثٍ لـ فوكس نيوز بأن «إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة» في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إشراك طهران في التسوية لا يقتصر على الملف النووي، بل يشمل أدوارًا أوسع للتعاون الإقليمي.

التصريح يأتي في سياق إعلان ترامب عن توقيع إسرائيل وحماس على “المرحلة الأولى” من خطة السلام التي يدعمها، والتي تتضمن خطوات لوقف إطلاق النار، وإطلاق الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.

ومع ذلك، لم تحدد تصريحات ترامب بعد طبيعة الدور الذي ستلعبه إيران تحديدًا—هل سيكون مراقبًا، ضامنًا، أم شريكًا مباشراً في البنى السياسية أو الأمنية التي تلي الاتفاق.

كما أن الموقف الإيراني الرسمي لم يُعلِن بعد ترحيبًا أو رفضًا معلنًا بهذا الطرح في ظل الشكوك والتوترات الإقليمية التاريخية.

يُذكر أن إدارة ترامب كانت قد أبدت مؤخرًا رغبة في استعادة مفاوضات نووية مع إيران، بعد جولات تفاوضية تمّت في السابق.

لكن ربط هذا المسار بملف السلام الفلسطيني-الإسرائيلي يُعد خطوة مغايرة للاعتبارات التقليدية: إذ إنه قد يعيد رسم الأدوار في الشرق الأوسط، وقد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل سوريا، لبنان، واليمن.