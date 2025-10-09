قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
رفيق خفي للأرض.. اكتشاف كويكب صغير يسلك نفس المدار منذ 6 عقود
أسعار العملات الأجنبية في يوم الخميس
دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي.. أجمل كلمات ترفع البلاء
رغم اتفاق غزة.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات لقواته بالاستعداد لأي سيناريو محتمل
أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور
ترامب: مستعد للذهاب إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام الكنيست
ترامب: إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة
ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم
ترامب: الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة يوم الاثنين
أخبار العالم

ترامب: إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة

علي صالح

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في حديثٍ لـ فوكس نيوز بأن «إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة» في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إشراك طهران في التسوية لا يقتصر على الملف النووي، بل يشمل أدوارًا أوسع للتعاون الإقليمي. 

التصريح يأتي في سياق إعلان ترامب عن توقيع إسرائيل وحماس على “المرحلة الأولى” من خطة السلام التي يدعمها، والتي تتضمن خطوات لوقف إطلاق النار، وإطلاق الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها. 

ومع ذلك، لم تحدد تصريحات ترامب بعد طبيعة الدور الذي ستلعبه إيران تحديدًا—هل سيكون مراقبًا، ضامنًا، أم شريكًا مباشراً في البنى السياسية أو الأمنية التي تلي الاتفاق.

كما أن الموقف الإيراني الرسمي لم يُعلِن بعد ترحيبًا أو رفضًا معلنًا بهذا الطرح في ظل الشكوك والتوترات الإقليمية التاريخية.

يُذكر أن إدارة ترامب كانت قد أبدت مؤخرًا رغبة في استعادة مفاوضات نووية مع إيران، بعد جولات تفاوضية تمّت في السابق. 

لكن ربط هذا المسار بملف السلام الفلسطيني-الإسرائيلي يُعد خطوة مغايرة للاعتبارات التقليدية: إذ إنه قد يعيد رسم الأدوار في الشرق الأوسط، وقد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل سوريا، لبنان، واليمن.

جيروزاليم بوست الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

