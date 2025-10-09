قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل رول البيض بالخضار لفطار صحى.
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
المكونات (لوجبة لشخص واحد):
2 بيضة
½ كوب خضار مشكل مفروم ناعم (فلفل ألوان، جزر، سبانخ أو كوسة)
1 ملعقة كبيرة بقدونس أو شبت مفروم
1 ملعقة صغيرة زيت نباتي أو رشة زيت زيتون
رشة ملح وفلفل + أي توابل مفضلة (كمون، بابريكا)
طريقة التحضير:
تحضير خليط البيض:
-اخفقي البيض مع الملح والفلفل والتوابل.
-أضيفي الخضار المفروم والبقدونس.
الطهي:
-سخّني طاسة تيفال على نار متوسطة مع رشة زيت.
-صبي خليط البيض ليغطي القاع في طبقة رقيقة.
-اتركيه يطهى على نار هادئة حتى يتماسك السطح مع بقاءه مرنًا.
التشكيل:
-ارفعي حافة الأومليت بحرص وابدئي بلفه على شكل رول باستخدام ملعقة مسطحة