أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس، ستشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.

موجة أمطار تضرب مناطق متفرقة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة الى متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأيضا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

بينما تشهد مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة أيضا خلال الطقس اليوم.

فيما تشهد حركة الملاحة البحرية، اضطرابا على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، تحديدًا مناطق ( مطروح - العلمين - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد )، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كم- س وارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة اليوم الخميس

حول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21 درجة