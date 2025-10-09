تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

رحبت وزارة الخارجية التركية بوقف إطلاق النار في غزة، معربة عن آمالها في أن يُنهي الإبادة الجماعية التي استمرت عامين.

كما توقعت الخارجية التركية في بيان لها ؛ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذًا كاملًا.

وقالت الخارجية التركية في بيانها : مع وقف إطلاق النار، يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، المنطقة التي تُعاني من كارثة إنسانية، ويجب الشروع فورًا في جهود إعادة إعمارها وستواصل تركيا تقديم مساعدات إنسانية مكثفة لغزة.

وزادت : لا يُمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ونأمل أن يُسهم الزخم المُكتسب في مفاوضات وقف إطلاق النار في تطبيق حل الدولتين في الفترة المُقبلة.

وختمت : نُقدّر جهود مصر والولايات المتحدة وقطر ، التي توسطت في مفاوضات وقف إطلاق النار. وسنواصل مساهمتنا ودعمنا خلال مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار .