أردوغان : سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيًا



عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته البالغة بأن محادثات حماس وإسرائيل التي عُقدت في شرم الشيخ، والتي ساهمت فيها تركيا أيضًا، قد انتهت بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال أردوغان في تصريحات له : أود أن أعرب عن خالص امتناني للرئيس الأمريكي ترامب، الذي أبدى الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على وقف إطلاق النار، ولبلدينا الشقيقين، قطر ومصر، على دعمهما الكبير للتوصل إلى الاتفاق.

واضاف : سنتابع، نحن في تركيا، عن كثب التنفيذ الدقيق للاتفاق، ونواصل المساهمة في هذه العملية.

وتابع : سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، ومتكاملة جغرافيًا، على أرض فلسطين، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وختم : في هذه المناسبة، أتقدم بأحرّ التحيات لإخواني وأخواتي الفلسطينيين، الذين عانوا معاناة لا توصف لمدة عامين، يكافحون من أجل الحياة والكرامة في ظل ظروف غير إنسانية، فقدوا فيها أطفالهم وأمهاتهم وآبائهم وأقاربهم وأصدقائهم، والذين، رغم كل المآسي التي عانوها، لم يتنازلوا عن موقفهم المشرف.