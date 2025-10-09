قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
أردوغان : سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيًا

اردوغان
اردوغان
محمود نوفل


عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته البالغة بأن محادثات حماس وإسرائيل التي عُقدت في شرم الشيخ، والتي ساهمت فيها تركيا أيضًا، قد انتهت بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال أردوغان في تصريحات له : أود أن أعرب عن خالص امتناني للرئيس الأمريكي ترامب، الذي أبدى الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على وقف إطلاق النار، ولبلدينا الشقيقين، قطر ومصر، على دعمهما الكبير للتوصل إلى الاتفاق.

واضاف : سنتابع، نحن في تركيا، عن كثب التنفيذ الدقيق للاتفاق، ونواصل المساهمة في هذه العملية.

وتابع : سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، ومتكاملة جغرافيًا، على أرض فلسطين، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وختم : في هذه المناسبة، أتقدم بأحرّ التحيات لإخواني وأخواتي الفلسطينيين، الذين عانوا معاناة لا توصف لمدة عامين، يكافحون من أجل الحياة والكرامة في ظل ظروف غير إنسانية، فقدوا فيها أطفالهم وأمهاتهم وآبائهم وأقاربهم وأصدقائهم، والذين، رغم كل المآسي التي عانوها، لم يتنازلوا عن موقفهم المشرف.

