بدء سحب قوات جيش الإحتلال ..الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق وقف الحرب في غزة

رحب الرئيس الفلسطيني بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، معبراً عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تحقيق حل سياسي دائم ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطين وفقا لما نقلته غزة.

الرئيس الفلسطيني يعرب عن أمله في حل سياسي دائم

و أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الاتفاق يمثل فرصة للمنطقة لتحقيق السلام، مؤكداً أن الهدف النهائي هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين.

نائب الرئيس الفلسطيني: أمل في مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الفلسطيني عن تفاؤله بأن يكون هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في المنطقة، بما يساهم في تحقيق السلام الدائم.

جيش الاحتلال يبدأ تنفيذ الاتفاق ويغير خطوط الانتشار

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ استعداداته لتنفيذ الاتفاق، حيث انتقل إلى خطوط انتشار جديدة، متماشياً مع بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

سحب القوات الإسرائيلية من غزة: هيئة البث الإسرائيلية تؤكد التحرك

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ثلاث فرق عسكرية بدأت بالفعل في سحب قواتها من مدينة غزة، وهو ما يعتبر خطوة عملية لتنفيذ الاتفاق.