تأمين كبير للوفود المشاركة في اجتماعات وقف إطلاق النار في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب في غزة سيدخل حيز التنفيذ اليوم في تمام الساعة 12 ظهراً.

تأمين للوفود المشاركة في الاجتماعات

كشف مراسل القناة أن هناك إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها لتأمين الوفود المشاركة في الاجتماعات التي أدت إلى التوصل لهذا الاتفاق.

التنسيق بين الوسيطين المصري والقطري كان حاسماً

وأشار المراسل إلى أن التنسيق الوثيق بين الوسيطين المصري والقطري لعب دوراً كبيراً في تسهيل التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف المعنية.

مشاورات مكثفة بين الوفود

وأوضح المراسل أن الاتفاق تم بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين الوفود كافة، ما يعكس التوافق بين الأطراف على أهمية إنهاء الأعمال القتالية في غزة وبدء مرحلة جديدة من السلام.