دخول الاتفاق لوقف الحرب في غزة حيز التنفيذ ظهر اليوم| تفاصيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن الاتفاق المبرم لوقف الحرب في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ اليوم في تمام الساعة 12 ظهراً.

مصر تسعى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية

وقالت مصادر من القاهرة إن مصر تبذل جهوداً كبيرة لضمان دخول الجرافات لتهيئة الطرق في القطاع، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

الاتفاق تم بعد مشاورات مكثفة بين الوفود

وأكد مراسل القناة أن الاتفاق تم بعد عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين كافة الأطراف المعنية، ما يعكس توافقاً واسعاً في الجهود المبذولة للوصول إلى وقف دائم للأعمال القتالية في المنطقة.