مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عقب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع.



وقال فليتشر- في منشور على منصة "إكس"، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الخميس/ - "فرقنا مجهزة بالكامل لتسيير الشاحنات على نطاق واسع وإنقاذ الأرواح .. لكن يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين دخول موظفي الأمم المتحدة".



وكانت حركة حماس أعنت التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى .. وثمنت جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، وأشادت بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب.