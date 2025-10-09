قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
أ ش أ

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عقب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع.


وقال فليتشر- في منشور على منصة "إكس"، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الخميس/ - "فرقنا مجهزة بالكامل لتسيير الشاحنات على نطاق واسع وإنقاذ الأرواح .. لكن يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين دخول موظفي الأمم المتحدة".


وكانت حركة حماس أعنت التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى .. وثمنت جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، وأشادت بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب.

