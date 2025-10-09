ماكرون يرحب بالاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ماكرون في تصريحاته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، إن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة.

دعم جهود السلام في غزة

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تواصل دعم جهود السلام في غزة، وأنه يأمل في أن يسهم هذا التقدم في بناء أساس لحل دائم للنزاع.

وأشار ماكرون إلى أن الاتفاق يعكس التزام الأطراف المعنية بالعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيداً بالدور المهم للجهود الدولية في الوصول إلى هذه التسوية.