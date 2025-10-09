قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
ديني

الأحد.. البحوث الإسلامية يفتتح الأسبوع الدعوي الـ 12 بجامعة بنها

(البحوث الإسلاميَّة) يفتتح الأسبوع الدعوي الـ12 بجامعة بنها
(البحوث الإسلاميَّة) يفتتح الأسبوع الدعوي الـ12 بجامعة بنها
شيماء جمال

يفتتح مجمع البحوث الإسلاميَّة، الأحد المقبل، فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا للدعوة في جامعة بنها تحت عنوان: (الإيمان أولًا)، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والمهندس أيمن عطيَّة، محافظ القليوبيَّة، وأ.د. ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة. 


وقال أ.د. محمد الجندي: إنَّ تنظيم هذا الأسبوع يأتي في إطار خطَّة الأزهر الشريف للتواصل المباشر مع الشباب الجامعي، وتوعيتهم بالقِيَم الإيمانيَّة الصحيحة، وحمايتهم مِنْ محاولات استقطابهم إلى مسارات الانحراف، موضِّحًا أنَّ هذه اللقاءات فرصةٌ لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ المعنى الحقيقي للإيمان بوصفه أساس بناء الشخصيَّة، ومنهجًا عمليًّا يُترجَم في السلوك والعمل والإنتاج.
 

وأشار إلى أنَّ اختيار عنوان هذا الأسبوع الدعوي يؤكِّد أنَّ الإيمان هو الركيزة الأولى في حياة الإنسان، وأنه يمنحه القدرة على مواجهة تحديات العصر، ويصنع التوازن بين طموحاته الماديَّة واحتياجاته الروحيَّة، مشدِّدًا على أنَّ مواجهة الأفكار المنحرفة لا تتحقَّق إلا ببناء وعي رشيد قائم على الفهم الصحيح للدِّين، وإدراك دَوره في إصلاح حياة النَّاس.
مِنْ جانبه، بيَّن الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة، أنَّ الفعاليَّات ستركِّز على مخاطبة الشباب بلغة تناسب واقعهم، مع تنوُّع في الموضوعات التي يقدِّمها كبار علماء الأزهر بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويُتيح مساحةً أوسع للحوار والإقناع.
 

وتستمر فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي الثاني عشر حتى الخميس، وتشمل ندواتٍ فكريَّةً تناقش أولويَّة الإيمان في بناء الإنسان وإجابته عن الأسئلة الكبرى للعقل الحديث، ودَوره في تحديد الهُويَّة والغاية مِنَ الوجود، كما تبحث التحدياتِ التي تواجه الإيمان في ظلِّ الانفتاح الرَّقْمي، وتقدِّم نماذجَ عمليَّةً لكيفيَّة العيش بالإيمان في واقع الحياة اليوميَّة، فضلًا عن إبراز دَوره في تحفيز الإنسان على تحقيق أهدافه في إطارٍ مِنَ القيم الروحيَّة، بما يرسِّخ قناعة الشباب بأنَّ الإيمان هو الطاقة الحقيقيَّة لبناء المجتمعات.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

بنك الطاقة

بسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باور بنك في الأسواق

بي إم دبليو 316 موديل 2010

بي إم دبليو 316 أوتوماتيك سعرها 650 ألف جنيه

سيات إبيزا موديل 1998

اركب سيات إبيزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

