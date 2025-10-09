قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الخطأ في التجويد يبطل الصلاة ؟.. أمين الفتوى يجيب
انخفاض أسعار الذهب بعد وقف إطلاق النار في غزة مع بقائها فوق مستوى 4000 دولار للأوقية
حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
ديني

ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟ الإفتاء تجيب

حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده
حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده
شيماء جمال

ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عن السؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن الرجل الذي لا ينفق على أهله؛ مضيع للأمانة، مستشهدا بما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- حيث قال: قال رسول اللهﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقُوت» أخرجه أبوداود.

وأكد أن الإنسان سيحاسب على أفعاله وسيسأل عن الرعية التي استرعاه الله إياها، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه»، (متفق عليه).

حكم نفقة الابن على الأب المقتدر البخيل

ما حكم نفقة الابن على الأب المقتدر البخيل؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال إن نفقة الأب المقتدر البخيل غير واجبة على الإبن المتعسر ماديا.

ونوه في فتوى له، إلى أنه لا يجب على الابن الإنفاق على والديه إلا إذا كان غنيا أي قادر أو ميسور الحال مشيرا إلى أن الابن الفقير أو غير القادر لا تجب عليه النفقة.

ولفت إلى أنه إذا كان راتبه يستطيع أن يقتطع منه لوالديه فليفعل أما إذا كان غير ذلك فليس عليه شيء، منوها إلى أن الابن القادر على الإنفاق على والديه ولم يفعل فعليه إثم كبير، مشيرا إلى أنه يجب عليه أن يكفي بيته أولا ثم يعطي والديه.

وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه في حالة ما إذا كان الابن يعمل عملا آخرا غير عمله الأصلي حتى يستطيع الإنفاق على واليه فهذا له ثواب عظيم عند الله وهذا قمة البر بالوالدين وليس له جزاء إلا الجنة، منوها إلى أن الابن الذي يفعل ذلك سيكرمه الله في أبنائه وفي الدنيا.

هل تجب النفقة من  الأبناء على الأب الكبير العاجز؟

هل تجب النفقة من  الأبناء على الأب الكبير العاجز؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “تجب النفقة على الأب الكبير الفقير العاجز عن الكسب على ولده -أو ابنته-؛ مثل أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا أو كبير سن لا يقدر على الكسب”.

وكذلك وجوب النفقة على الابن تجاه أحد والديه -أو كلاهما- إذا كان في نفس الحال.

وأشارت إلى أن ذلك من مظاهر توطيد الإسلام لعلاقة الاحترام والتوقير والتعاطف في الأسرة أو في المجتمع ككل.

