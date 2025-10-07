قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: 80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان
مجلس الوزراء: دعم الرئيس السيسي كان فاعلا في مسيرة ترشح العناني مديرا لـ يونسكو
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
الرئيس السيسي: سيظل علم الدكتور أحمد عمر هاشم باقياً وراسخاً على مر الزمان
الرئيس السيسي يؤكد حتمية إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر
الرئيس السيسي ينعى العالم الجليل أحمد عمر هاشم: رحلة زاخرة بالعطاء وعلْمُه سيظل باقياً وراسخاً
الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر
وزير الإسكان: طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

ووصل سعر الذهب عيار 24 لأرقام قياسية تجاوزت الـ 6000 جنيه، خاصة أن المتخصصين في الذهب يؤكدون أن الأسعار في منحنى تصاعدي خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4506 جنيهات للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5257 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 6008 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 42056 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.68 جنيه للبيع و47.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.61 جنيه للبيع، و55.45 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 

سجل سعر الجنيه الإسترليني  64.00 جنيه للبيع،  63.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.71 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.98 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.


وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواءً خريفية بامتياز، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة في قيم درجات الحرارة، تعمل على تراجع وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية المعتادة، كما أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تقليل الشعور درجات الحرارة وحجب أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة الصغري تنخفض إلى 18 و19 درجة في بعض المحافظات والمدن الجديدة، كما أن البلاد ستشهد اليوم نشاطا للرياح، خلال فترة الليل.

ونوهت بأن نشاط الرياح سيحدث اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

ولفتت إلى أن فرص تساقط الأمطار مستمرة حتى الغد، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خاصة خلال فترة الليل والصباح الباكر.

