العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن

قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على رئيسة بلدية منتخبة حديثا في غرب ألمانيا مصابة بعدة طعنات وأن حياتها في خطر.

وأفادت صحيفة بيلد، أن “إيريس ستالزر”، وهي ديمقراطية اجتماعية (نسبة للحزب)، كان من المقرر أن تتولى منصبها بعد انتخابها عمدة لبلدية هيردكه في منطقة الرور قبل أسبوع، قد عثر عليها ابنها في تلك الحالة الخطيرة.

وتُعيد هذه القضية إلى الأذهان جريمة قتل رئيس الحكومة المحلية المحافظ، والتر لوبكه، عام ٢٠١٩، والذي كان مؤيدًا لسياسة المستشارة أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين، والذي قُتل برصاص ناشط يميني متطرف أثناء تدخينه سيجارة في وقت متأخر من الليل على شرفة منزله.