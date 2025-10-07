الخارجية القطرية: ملتزمون بدفع خطة ترامب وإنهاء الحرب على غزة

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري التزام بلاده بالعمل على الدفع بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب المأساوية على القطاع.



وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، اليوم إن قطر ستظل ملتزمة بالقيام بكل ما يلزم لرفع المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة بكل السبل الممكنة"، منوها بأن بلاده أكدت دعمها لمصر بشأن المؤتمر العالمي الذي ستقيمه لإعادة الإعمار في غزة.



وأوضح أن قطر تعمل مع الوسطاء للوصول إلى توافق يضمن أن تطبيق الخطة الأمريكية لن يكون مؤقتا، ولكن سيكون ممتدا لما بعد المرحلة الأولى، مضيفا أن الضمان الآن هو وجود خطة سريعة التطبيق ومتوافق عليها من كل الأطراف لوقف الحرب في غزة.



وأشار إلى أن هناك الكثير من التفاصيل من خطة ترامب لاتزال بحاجة إلى التوافق عليها، مشددا على التزام بلاده بالدفع نحو انسحاب إسرائيل وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات لتعويض النقص الحاد الذي وصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة، إلى جانب فعل كل ما يلزم لتطبيق الخطة الأمريكية على أرض الواقع.

