وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

رنا عصمت

تحتاج أغلب النساء و الفتيات إلى توريد الشفايف، لتظهر بشكل طبيعى و ملمس ناعم و تحولها من اللون الداكن الى اللون الوردى.

لذا نقدم لك فى هذا التقرريوصفات طبيعية لتوريد الشفايف وفقا لموقع wikihow.

زيت الورد للشفايف

 

يتميز زيت الورد برائحته المنعشة، له عدة فوائد للشفايف، حيث أنه يجعلها جذابة ويعمل على تغذية الشفاه، والعمل على حمايتها من الأشعة الشمسية الضارة لاحتوائه على فيتامين A، B، D، E، K، كما أنه يمنع ظهور البقع الداكنة، ويحد من التجاعيد، كما أنها يساهم فى نضارة البشرة ويجعلها مشرقة ونقية.

ويمكنك الحصول على نتيجة مثالية من خلال بعض الإضافات البسيطة، حيث تتكون الوصفة الأولى من نصف ملعقة من زيت الورد و6 ورقات من الزعفران، حيث يتم نقع ورق الزعفران مع زيت الورد لمدة 15 دقيقة، ثم يتم تدليك الشفاه للحصول على لون شفاه أحمر وجذاب.

تكبير الشفاه

 

-1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مختلط مع قطرات قليلة من المياه.

-1/4 ملعقة صغيرة من القرفة ممزوجة مع قطرات قليلة من المياه.

-5 قطرات من زيت النعناع العطري أو خلاصة النعناع.

-فرك قطعة من الزنجبيل الطازج على شفتيكِ.

-قومي بتدليك الشفاه بهذا الخليط.

توريد الشفاه

 

اخلطي مسحوق البنجر مع كمية كافية من المياه لجعله معجون سميك. افرديه على شفتيكِ واتركيه لمدة 3 دقائق ثم اشطفي الكمية الزائدة من المعجون بالمياه الدافئة، كرري تلك العمل حتى تحصلي على اللون الاحمر.

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه توريد الشفاه وصفة لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

