التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
شوبير يعلق على قرار الزمالك بشأن جون إدوارد
سلوفاكيا توقّع اتفاقا مع الولايات المتحدة لإنشاء وحدة طاقة نووية جديدة
بالصور

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
رنا عصمت

البرتقال غني بالعناصر الغذائية الهامة المفيدة لصحة العينين مثل فيتامين A وC والبوتاسيوم فلا تغفلي تناول ثمرة برتقال واحدة بشكل يومي. من فوائد البرتقال أيضا أنه يعمل على تنشيط الدماغ وتقوية الذاكرة لاحتوائه على حمض الفولات والفوليك، كما أنه من الفواكه المهمة للحامل لأنه يحمي الطفل من الإصابة بالاضطرابات العصبية.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد البرتقال الصحية وفقا لموقع هيلثى لاين.
 

فوائد البرتقال الصحية..

 

1- الوقاية من السرطان ومكافحته

أثبتت العديد من الأبحاث فوائد البرتقال والحمضيات بشكل عام في:

مكافحة عدد كبير من أنواع السرطان بما في ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، وهذا يرجع ربما الى محتواه من الكاروتينات وهي مضادات أكسدة قوية.

أجمع على أن قشر البرتقال يمنع ويقي من سرطان الرئة، وذلك بسبب احتوائه على المادتين التاليتين: البوليميثوكسفلافونز (Polymethoxyflavones)، والليمينويد (liminoid)، ويساعد الأخير أيضاً على الوقاية من سرطانات المعدة والقولون والثدي.

2- خفض الكولسترول

هذه هي فوائد البرتقال في هذا الشأن:

محتوى البرتقال العالي من الألياف القابلة للذوبان يجعله مفيدا جداً في خفض مستوى الكولسترول في الدم.

يحتوي قشر البرتقال الأبيض (اللب) على مركبات من الفلافينويدز تساعد على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة " الكولسترول السيء".

3- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يعتبر البرتقال فاكهة غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم، وهي:

مواد مسؤولة عن تنظيم وتعزيز وظيفة القلب.

يعتبر البوتاسيوم عنصراً هاماً من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، فعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم، تصبح ضربات القلب غير طبيعية، في حالة تسمى بعدم انتظام ضربات القلب.

كما وللبرتقال دور في تنظيم ضغط الدم العالي، حيث أن الفلافونويد الموجود في البرتقال يساعد على تنظيم ضغط الدم المرتفع، فالمغنيسيوم المتواجد فيها يساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال البرتقال فوائد البرتقال

