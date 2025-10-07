لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أكدت الإعلامية سهام صالح، أن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري تستعد لإصدار قرار رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، يُلزم نادي الزمالك بسداد مبلغ 40 مليون جنيه لصالح نجم الفريق السابق أحمد سيد زيزو، وذلك كجزء من مستحقاته المالية المتأخرة.



تفاصيل قرار اللجنة



وأوضحت سهام صالح خلال تصريحاتها في برنامج “الكلاسيكو” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، أن لجنة شؤون اللاعبين انتهت من دراسة الشكوى التي تقدم بها أحمد سيد زيزو ضد نادي الزمالك، والتي طالب فيها بالحصول على 80 مليون جنيه قيمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي.





وأضافت أن اللجنة، بعد مراجعة العقود والمستندات المقدمة من الطرفين، توصلت إلى أن اللاعب له بالفعل مستحقات متأخرة تبلغ 40 مليون جنيه فقط، وليس المبلغ الكامل الذي طالب به.

قرار مرتقب خلال ساعات

وكشفت سهام صالح أن الإعلان الرسمي عن القرار سيصدر خلال ساعات قليلة، متوقعة أن يُحدث القرار صدى واسعًا داخل الوسط الرياضي، خصوصًا في ظل الأزمات المالية التي يمر بها نادي الزمالك مؤخرًا.





وأشارت إلى أن القرار يأتي بعد سلسلة من الشكاوى التي رفعها عدد من لاعبي الزمالك السابقين للمطالبة بحقوقهم المالية، وهو ما يضع إدارة النادي أمام تحدٍ جديد لتدبير المبالغ المطلوبة وتنفيذ قرارات اللجنة لتجنب أي عقوبات محتملة.





يُذكر أن أحمد سيد زيزو كان قد غادر صفوف الزمالك مؤخرًا بعد خلافات مالية متكررة، مؤكدًا أن النادي لم يلتزم بسداد جزء كبير من مستحقاته المتأخرة رغم الوعود السابقة.

ويأتي قرار لجنة شؤون اللاعبين ليحسم الجدل القائم حول مستحقات اللاعب، ويُلزم الزمالك رسميًا بسداد 40 مليون جنيه خلال فترة محددة سيتم تحديدها في نص القرار المرتقب.