الرئيس السيسي: سيظل علم الدكتور أحمد عمر هاشم باقياً وراسخاً على مر الزمان

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي لأسرة وذوي وتلاميذ العالِم الجليل والداعية الكبير، الدكتور أحمد عمر هاشم الذي وافته المنية اليوم.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العالِم الجليل والداعية الكبير، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة زاخرة بالعطاء، في خدمة الدين والعلم، وسيظل علمه الغزير باقياً وراسخاً على مر الزمان.

وتابع الرئيس السيسي بيانه قائلا: رحم الله العالم الجليل وأسكنه فسيح الجنان.. وأتقدم لأسرته وذويه وكافة تلاميذه من أبناء الوطن وخارجه، بخالص التعازي والمواساة.