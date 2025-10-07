نعتز بفوزه..الخارجية: الرئيس السيسي وجه بتوفير كافة الدعم للدكتور خالد العناني

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير كافة الدعم مع المرشح المصري الدكتور خالد العناني.





وأضاف وزير الخارجية، أننا نعتز بفوز د. خالد العناني الكاسح بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.



وتابع: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه، تناولنا القضايا الإقليمية واتفقنا على أنه لا حلول عسكرية لهذه القضايا، وأن إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان.

وأوضح أن هناك تعاون مصري هولندي مكثف في المجالات السياسية والاقتصادية، ونتطلع لاستمرار تعزيز التعاون مع هولندا في المجالات كافة، ونؤكد ضرورة العمل على تعزيز الهجرة النظامية، وندعو إلى تبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية .



وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي أننا تناولنا الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وجهود تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولدينا ثقة في قدرة الرئيس الأمريكي ترامب في خطته لإنهاء الحرب في غزة .



وأشار وزير الخارجية، إلى أننا رحبنا بموافقة حماس على خطة ترامب ونعمل على تهيئة الظروف لتنفيذها.

