بالصور

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكبرة برئاسة الأستاذ مصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان بالمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص داخل مزرعة بمدينة العاشر من رمضان يحتوي على ( ١٤٢٠) شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% بإجمالي (٧١ طن) مجهول المصدر بدون فواتير أو بيانات توضح مصدر الحيازة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن زيت طعام غير مرخص بدائرة مركز الزقازيق به ( ٥٠٠ كرتونة) زيت خليط بإجمالي ( ٦.٩٦٠) طن مجهولة المصدر وبدون فواتير، وغير مدوّن عليها سعر البيع للمستهلك، وتم التحفظ على المضبوطات و تم تحرير عدد من المخالفات التموينية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق بمدينة الزقازيق.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

