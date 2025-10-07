القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2025" ببانوراما حرب أكتوبر.

ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور، وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر، وذلك بمشاركة وزارات “التربية والتعليم والتعليم الفنى - التعليم العالى والبحث العلمى - الثقافة - مشيخة الأزهر الشريف”، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بالإضافة إلى إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما اشتمل المعرض على عدد من الصور الفوتوغرافية وعدد من اللوحات الزيتية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى نصر أكتوبر بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة لنماذج من الأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم جميع منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

كما اشتمل المعرض على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم افتتاح المعرض اللواء أركان حرب أسامة نجا، مساعد وزير الدفاع، واللواء أركان حرب هانى مسعد شبانة، رئيس هيئة البحوث العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة ورموز الفكر والمعرفة وطلبة المدارس والجامعات المصرية.

يأتي ذلك تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعى التاريخى والفكرى لمختلف الأجيال، وتعريفهم بما حققته العسكرية المصرية من إنجازات وبطولات خلدها التاريخ بأحرف من نور فى سجلات عزة الوطن.