الخارجية: مشاورات غزة تشمل ضمانات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مشاورات غزة تشمل ضمانات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وبحثنا مع الجانب الألماني آليات تعزيز نفاذ المساعدات إلى غزة، كما بحثنا ترتيبات عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة.



وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أننا نحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، وتناولنا سرعة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، ونتطلع إلى سرعة عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، موضحا أننا تحدثنا عن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي ستعقد في ألمانيا، وتناولنا اتفاق الهجرة الموقع بيننا وما يتضمنه من دخول العمالة المصرية إلى السوق الألماني.



وأشار إلى أن المركز الألماني للتشغيل يقوم بدور هام في تدريب الشباب المصري لتأهيلهم لسوق العمل الألماني، وبحثنا تعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.



وكشف وزير الخارجية: بحثنا النسخة الخامسة من منتدى أسوان الذي تحرص مصر على استضافته بمشاركة وزراء خارجية أفارقة، وناقشنا سرعة تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة ودخول المساعدات للقطاع.



وتابع وزير الخارجية: ناقشنا سرعة الإفراج عن الرهائن والمحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأكدنا الرفض الكامل لأي مساس بحصة مصر المائية وتصرفات إثيوبيا الأحادية، وقدمت الشكر لألمانيا لدعم مرشح مصر لرئاسة منظمة اليونسكو، ونتطلع لمشاركة الرئيس الألماني في افتتاح المتحف المصري الكبير.

