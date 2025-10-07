قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفز سعر جرام الذهب بنحو 70 جنيهًا مقارنة بأسعار الأيام الماضية. 

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية:

 أسعار الذهب اليوم

عيار 24: بيع 6046 جنيه – شراء 6023 جنيه

عيار 22: بيع 5542 جنيه – شراء 5521 جنيه

عيار 21: بيع 5290 جنيه – شراء 5270 جنيه

عيار 18: بيع 4534 جنيه – شراء 4517 جنيه

عيار 14: بيع 3527 جنيه – شراء 3513 جنيه

عيار 12: بيع 3023 جنيه – شراء 3011 جنيه

الأونصة: بيع 188043 جنيه – شراء 187332 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 42320 جنيه – شراء 42160 جنيه

الأونصة بالدولار: 3961.64 دولار

سعر جرام الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 6046 جنيهًا للبيع، و6023 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 5542 جنيهًا للبيع، و5521 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد وصل إلى 5290 جنيهًا للبيع، و5270 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 18 سعر 4534 جنيهًا للبيع، و4517 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 3527 جنيهًا للبيع، و3513 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 3023 جنيهًا للبيع، و3011 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأونصة، فقد بلغ سعرها في السوق المحلي 188043 جنيهًا للبيع، و187332 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 42320 جنيهًا للبيع، و42160 جنيهًا للشراء. وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار 3961.64 دولار.

