الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين 6-10-2025

محمد صبيح

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 بنحو 50 جنيها،وتباينت أسعار البيع والشراء بين الأعيرة المختلفة، وسط متابعة مستمرة لحركة السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 24: بيع 6023 جنيه – شراء 6000 جنيه

عيار 22: بيع 5521 جنيه – شراء 5500 جنيه

عيار 21: بيع 5270 جنيه – شراء 5250 جنيه

عيار 18: بيع 4517 جنيه – شراء 4500 جنيه

عيار 14: بيع 3513 جنيه – شراء 3500 جنيه

عيار 12: بيع 3011 جنيه – شراء 3000 جنيه

الأونصة: بيع 187332 جنيه – شراء 186621 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 42160 جنيه – شراء 42000 جنيه

الأونصة بالدولار: 3944.90 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل عيار 24 الأعلى نقاءً في السوق المحلي سعر بيع بلغ 6023 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 6000 جنيه. 

أما عيار 22 فقد وصل سعر البيع إلى 5521 جنيهًا، وسعر الشراء إلى 5500 جنيه.

عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل سعر بيع 5270 جنيهًا، مقابل سعر شراء 5250 جنيهًا.

فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 4517 جنيهًا، وسعر الشراء 4500 جنيهًا.

أما الأعيرة الأقل تداولًا، فسجل عيار 14 سعر بيع 3513 جنيهًا، وشراء 3500 جنيه، بينما بلغ سعر بيع عيار 12 نحو 3011 جنيهًا، وسعر الشراء 3000 جنيه.

وبالنسبة للأونصة، فقد سجلت سعر بيع 187332 جنيهًا، وسعر شراء 186621 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 42160 جنيهًا للبيع، و42000 جنيهًا للشراء. 

أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 3944.90 دولار.

