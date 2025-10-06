قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آي صاغة: الذهب يكسر الأرقام القياسية.. الأوقية تقترب من 4000 دولار بدعم خفض الفائدة والإغلاق الأمريكي

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتصاعد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلي بنحو 40 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5260 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية بنحو 54 دولارًا لتُسجّل 3940 دولارًا، بعد أن لامست 3950 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.
أضاف، وسجل عيار 24 نحو 6011 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4509 جنيهات، وعيار 14 نحو 3507 جنيهات، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42080 جنيهًا.


وخلال الأسبوع الماضي، حقق الذهب مكاسب أسبوعية بلغت 145 جنيهًا، إذ افتتح عيار 21 التعاملات عند 5075 جنيهًا، واختتمها عند 5220 جنيهًا، فيما قفزت الأوقية عالميًا بمقدار 126 دولارًا، من 3760 إلى 3886 دولارًا.
الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره على الأسواق. 


يأتي هذا الارتفاع وسط استمرار حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة بعد تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، ما دفع الإدارة الأمريكية للتحذير من تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا فشلت المفاوضات.


وقال إمبابي، إن استمرار الإغلاق الحكومي يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل تنامي المخاوف بشأن تداعياته الاقتصادية.


العوامل الداعمة لصعود الذهب


ارتفع الذهب بنحو 50% منذ بداية العام، بدعم من عمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتزايد الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدعومة بالذهب، وضعف الدولار الأمريكي، واهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن التحوط من التوترات التجارية والجيوسياسية.


ويرى المحللون أن صعود الذهب تقوده جهات ذات رؤية طويلة الأمد مثل البنوك المركزية، وليس المضاربون، مما يقلل احتمالات حدوث تصحيحات حادة، ويعزز فرص الشراء عند أي تراجع طفيف في الأسعار.
توقعات خفض الفائدة
تشير بيانات CME FedWatch إلى أن الأسواق تُسعّر احتمالات بنسبة 95% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، و83% لاحتمال خفض مماثل في ديسمبر، مما يدعم الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس.


وقال بنك UBS في مذكرة بحثية: «نرى أسبابًا أساسية تدفع الذهب لمزيد من الصعود، ونتوقع أن يبلغ سعر الأوقية 4200 دولار بنهاية العام».
الملاذات الآمنة الأخرى
وارتفع سعر الفضة بنسبة 1.5% إلى 49 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 14 عامًا، وصعد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1614دولارًا، والبلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1269 دولارًا.
تداعيات جيوسياسية إضافية
على الصعيد الدولي، زادت المخاطر الجيوسياسية بعد هجوم روسي جديد على أوكرانيا تضمن أكثر من 50 صاروخًا و500 طائرة مسيّرة، فيما حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفي الصراع في غزة على التوصل لاتفاق سلام سريع، محذرًا من تصاعد العنف، ما يعزز بدوره الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
نظرة مستقبلية
يواصل الذهب تسجيل مستويات قياسية وسط تفاؤل المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسة التيسير النقدي، في وقت تتأثر فيه الأسواق الأمريكية بتداعيات الإغلاق الحكومي، وتأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة.
ويرى المحللون أن مسار الذهب لا يزال صعوديًا في ظل العوامل الأساسية القوية، واستمرار الزخم الإيجابي من البنوك المركزية والمستثمرين الاستراتيجيين.

