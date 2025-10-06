بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025، بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجله المعدن الأصفر في نهاية الأسبوع الماضي، إذ صعد سعر عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – بنحو 50 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق المحلية والعالمية لتأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، وما تبعه من تقلبات في حركة الدولار والذهب عالميًا.

وجاء ارتفاع الأسعار محليًا جاء نتيجة مباشرة لتأثر السوق المصري بالزيادة العالمية في أسعار المعدن النفيس، بعدما ارتفع سعر الأوقية إلى نحو 3887 دولارًا، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عدة أشهر. وأوضح أن استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية أو زيادتها بشكل طفيف مرهون بانتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي أثّر في الأسواق العالمية وأدى إلى تزايد الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات عدم الاستقرار.

وحسب الخبراء فإن السوق المحلي تأثر أيضًا بتراجع المعروض من المشغولات الذهبية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن حيازة الذهب تظل خيارًا مفضلًا للمواطنين لحفظ القيمة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضعف العملة المحلية أمام الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم (الاثنين 6 أكتوبر 2025):

عيار 24: 5971.43 جنيه.

عيار 21: 5225 جنيهًا.

عيار 18: 4478.57 جنيه.

الجنيه الذهب: 41800 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الأوقية عند نحو 3887 دولارًا، وسط حالة من الترقب في أسواق المال للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تحدد اتجاهات الذهب في الفترة المقبلة.

وتشير توقعات المحللين إلى أن الأسعار العالمية قد تواصل الصعود الطفيف إذا استمر ضعف الدولار وارتفع الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات السياسية والاقتصادية.

وبذلك تواصل سوق الذهب المصرية تأثرها المباشر بالتطورات العالمية، في وقت يحرص فيه المستثمرون والمستهلكون على متابعة حركة الأسعار عن كثب لتحديد فرص الشراء أو البيع في ظل حالة من الحذر والترقب تسود الأسواق.