اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 بنحو 50 جنيها، فيما تباينت أسعار البيع والشراء بين الأعيرة المختلفة، وسط متابعة مستمرة لحركة السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 24: بيع 6023 جنيها – شراء 6000 جنيه.

عيار 22: بيع 5521 جنيها  – شراء 5500 جنيه.

عيار 21: بيع 5270 جنيها – شراء 5250 جنيها.

عيار 18: بيع 4517 جنيها – شراء 4500 جنيه.

عيار 14: بيع 3513 جنيها – شراء 3500 جنيه.

عيار 12: بيع 3011 جنيها – شراء 3000 جنيه.

الأونصة: بيع 187332 جنيها – شراء 186621 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 42160 جنيها – شراء 42000 جنيه.

الأونصة بالدولار: 3944.90 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل عيار 24 الأعلى نقاءً في السوق المحلي سعر بيع بلغ 6023 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 6000 جنيه. 

أما عيار 22 فقد وصل سعر البيع إلى 5521 جنيهًا، وسعر الشراء إلى 5500 جنيه.

عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل سعر بيع 5270 جنيهًا، مقابل سعر شراء 5250 جنيهًا.

فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 4517 جنيهًا، وسعر الشراء 4500 جنيه.

أما الأعيرة الأقل تداولًا، فسجل عيار 14 سعر بيع 3513 جنيهًا، وشراء 3500 جنيه، بينما بلغ سعر بيع عيار 12 نحو 3011 جنيهًا، وسعر الشراء 3000 جنيه.

وبالنسبة للأونصة، فقد سجلت سعر بيع 187332 جنيهًا، وسعر شراء 186621 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 42160 جنيهًا للبيع، و42000 جنيهًا للشراء. 

أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 3944.90 دولار.

