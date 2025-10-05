أعراض الذبحة الصدرية .. هل تسبب الوفاة؟

كيف أعرف إنني مصاب بالذبحة الصدرية؟.. من التساؤلات التي تثير فضول الكثير ويبحثون عن أعراض الذبحة الصدرية الشائعة خاصة وانه المعروف عنها حدوث ألم مفاجئ بالصدر، لكن الأمر يتطلب فحص طبي فوري لإنقاذ المصاب، كما ان هناك الكثير من العلامات التي تشير إلى الإصابة بالذبحة الصدرية .

ما هي الذبحة الصدرية؟

الذبحة نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، والذبحة أحد أعراض مرض الشريان التاجي، وتحتاج تدخل طبي فوراً.

الذبحة الصدرية شائعة نسبيًا، لكن قد لا يتمكن بعض الناس من تمييزها عن أنواع أخرى من آلام الصدر، مثل حرقة المعدة. فإذا كنت تشعر بألم مجهول السبب في الصدر، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

اعراض الذبحة الصدرية

هل الذبحة الصدرية تسبب الوفاة؟

الذبحة الصدرية هي حالة خطيرة تحدث بسبب نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويحدث هذا النقص بسبب العديد من العوامل المختلفة ولكنه عادةً ما يرتبط بانسداد واحد أو أكثر من شرايين القلب، حيث أن نقص تدفق الدم يسبب موتا تدريجيا لعضلة القلب.



إذا لم يتم استعادة تدفق الدم بسرعة يمكن أن تسبب الذبحة الصدرية تلفا دائما في القلب والوفاة.





ما هي أعراض الذبحة الصدرية؟

1-تشمل أعراض الذبحة الشعور بألم وانزعاج في الصدر، وهذا الشعور قد يشبه:

الحرقان.

الامتلاء.

الضغط.

العصر.

2-وقد تشعر أيضًا بألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك.

وتتضمن الأعراض الأخرى للذبحة ما يأتي:

الدوخة.

الإرهاق.

الغثيان.

ضيق النفس.

التعرق.



اعراض الذبحة الصدرية



ماذا يشعر مريض الذبحة الصدرية؟

تشمل أعراض الذبحة الصدرية ألمًا في الصدر يتبعه انتشار إلى مناطق أخرى مثل الذراع، الفك، الرقبة، أو الظهر.

تشمل الأعراض المصاحبة الأخرى ضيق التنفس، التعرق الشديد، الغثيان، الدوار، والإرهاق.

قد يكون الألم خفيفًا أو قويًا، ويظهر مع المجهود ويخف بالراحة،و من المهم استشارة الطبيب فورًا عند الشك في الإصابة بالذبحة الصدرية.

أعراض الذبحة الصدرية عند النساء

يمكن أن تختلف أعراض الذبحة لدى النساء عن أعراضها الشائعة، فعلى سبيل المثال، ألم الصدر قد لا يكون العَرَض الوحيد أو الأكثر شيوعًا.

قد تشمل الأعراض الأخرى للذبحة الصدرية لدى النساء ما يأتي: