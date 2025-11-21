أزهري: الدين الإسلامي يحث على المشاركة في الانتخابات واختيار الصالح

قال عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن دور الناخب لا يقتصر على الإدلاء بالصوت فقط، بل يتضمن التأكد من أهلية المرشح وقدرته على تمثيل المواطنين، مشيرًا إلى أن اختيار غير الأكفأ قد يضر بالمصلحة العامة والفردية معًا.

وأشار خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تشبه دور المحامي الذي يمثل المواطنين أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن الدين الإسلامي يحث على المشاركة الإيجابية في جميع جوانب الحياة.

واستشهد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين سعوا دائمًا لتحقيق الصالح العام والعمل على إزالة العقبات عبر الآخرين.

وشدد على أن الدين الإسلامي يشجع على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن، معتبرًا أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد التزام دستوري، بل واجب ديني وشرعي أمام الله.