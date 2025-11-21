أزهري: المشاركة الانتخابية واجب ديني وشرعي أمام الله

كشف الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدين الإسلامي يشجع على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن، معتبرًا أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد التزام دستوري، بل واجب ديني وشرعي أمام الله.

وأوضح النجار خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإسلام يحث على الاهتمام بشؤون المسلمين كافة.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه»، مشددًا على أن اختيار ممثلي المواطنين في مؤسسات الدولة مسؤولية كبيرة يتحملها كل ناخب أمام الله يوم القيامة.