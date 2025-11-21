بدء تصويت المصريين بفرنسا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية تصويت المصريين بفرنسا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر لمدة يومين بالنسبة للمصريين بالخارج، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة.

وفتحت سفارة جمهورية مصر العربية في باريس أبوابها صباح اليوم في تمام التاسعة بتوقيت باريس، لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية بفرنسا، للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، على أن تُغلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء.

وكانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف المدن الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وقامت سفارة مصر في باريس بنشر بيان عبر الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوة الناخبين إلى المُشاركة في انتخابات مجلس النواب في الخارج والتي تُعقد بمقر السفارة بباريس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

وأشارت السفارة إلى انعقاد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في دوائر 13 محافظة وهي: (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء) خارج جمهورية مصر العربية يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، في الحالات التي تقتضي الإعادة.

وأكدت السفارة أن موعد فتح اللجنة سيكون اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً خلال الأيام المُشار إليها، علماً بأنه يمكن للمواطنين الكرام الاستعلام عن موقفهم الانتخابي من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/inquiry

واستكملت سفارات وقنصليات مصر بالخارج كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الوطن بالخارج للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، اليوم الجمعة وعلى مدى يومين، وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة .

وأعلنت السفارات والقنصليات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار البعثات الدبلوماسية، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

