خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
بدء تصويت المصريين بفرنسا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أ ش أ

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية تصويت المصريين بفرنسا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر لمدة يومين بالنسبة للمصريين بالخارج، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة.
وفتحت سفارة جمهورية مصر العربية في باريس أبوابها صباح اليوم في تمام التاسعة بتوقيت باريس، لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية بفرنسا، للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، على أن تُغلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء.

وكانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف المدن الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وقامت سفارة مصر في باريس بنشر بيان عبر الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوة الناخبين إلى المُشاركة في انتخابات مجلس النواب في الخارج والتي تُعقد بمقر السفارة بباريس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

وأشارت السفارة إلى انعقاد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في دوائر 13 محافظة وهي: (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء) خارج جمهورية مصر العربية يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، في الحالات التي تقتضي الإعادة.

وأكدت السفارة أن موعد فتح اللجنة سيكون اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً خلال الأيام المُشار إليها، علماً بأنه يمكن للمواطنين الكرام الاستعلام عن موقفهم الانتخابي من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/inquiry

واستكملت سفارات وقنصليات مصر بالخارج كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الوطن بالخارج للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، اليوم الجمعة وعلى مدى يومين، وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة .

وأعلنت السفارات والقنصليات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار البعثات الدبلوماسية، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.
 

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

