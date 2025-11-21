انتظام العملية الانتخابية بتركيا وزامبيا.. تفاصيل

قال وائل بدوي، سفير مصر بتركيا، إن العملية الانتخابية تسير بشكل هادئ ومنتظم.

وأضافت السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر بـ زامبيا، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر، ونقدر دور الهيئة الوطنية للانتخابات واهتمامها بالمصريين بالخارج.

يذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة وتجرى فيها الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر على أن تُنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.