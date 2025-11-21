الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير العملية الانتخابية بأستراليا

قال القنصل محمد خليل، سفير مصر بأستراليا، إن العملية الانتخابية تسير بيسر وانتظام، ونقدر كل الجهد التي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف سفير مصر بالعراق، إن عملية الانتخابات تتم وفقا للتعليمات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، والعملية تتم بكل سلاسة.

ويذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة وتجرى فيها الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر على أن تُنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.