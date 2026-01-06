قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترانيم وصلوات تضيء ليلة الميلاد.. أقباط طور سيناء يحتفلون بقداس عيد الميلاد المجيد

قداس ليلة عيد الميلاد بطور سيناء
قداس ليلة عيد الميلاد بطور سيناء
ايمن محمد

شهدت كنيسة مار مرقس والنبي موسى بمدينة طور سيناء توافدًا كبيرًا من أقباط المدينة للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد، الذي ترأسه القس مينا سعد، راعي الكنيسة، وسط أجواء روحانية اتسمت بالخشوع والفرح.

وبدأ القداس بالترانيم الكنسية وأعمال البخور والصلوات، فيما تزينت الكنيسة بالأنوار والزينة احتفالًا بهذه المناسبة المجيدة، التي تعكس معاني المحبة والسلام. كما شهدت الكنيسة حضورًا واسعًا من أهالي طور سيناء الذين حرصوا على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وفي السياق ذاته، استعدت كنائس محافظة جنوب سيناء لإقامة قداسات عيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس. وتزينت الكنائس بالورود والأنوار ومذابح المسيح، استعدادًا لانطلاق الصلوات، بحضور عدد من السائحين المتواجدين بمختلف المدن السياحية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة، وبحضور مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وكثفت مديرية أمن جنوب سيناء من تواجد رجال الأمن في محيط الكنائس، مع إجراء تحويلات مرورية لتيسير الحركة، ووضع بوابات إلكترونية على مداخل الكنائس، إلى جانب الاستعانة بعناصر أمنية نسائية لتفتيش السيدات، وتفعيل منظومة مراقبة متكاملة لتأمين الاحتفالات.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، مع تكثيف حملات النظافة في محيط الكنائس ورفع المخلفات بشكل يومي، ومتابعة كفاءة أعمدة الإنارة، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية وتنظيم الحركة المرورية خلال فترة الاحتفالات.

كما أكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لغرفة العمليات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، والتنسيق الدائم مع الشبكة الوطنية للطوارئ، ومديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الإسعاف، والحماية المدنية، لضمان توفير جميع الإمكانيات اللازمة وتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء ومستقرة.

جنوب سيناء قداس عيد الميلاد طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

مدفوعة باستمرار التوترات.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

جانب من الزيارة

رئيس حدائق العاصمة يزور الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد .. صور

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء تحسم الجدل: لا وجود لمنتج حليب الأطفال المسحوب في الأسواق المصرية

بالصور

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد