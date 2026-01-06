ترانيم وصلوات تضيء ليلة الميلاد.. أقباط طور سيناء يحتفلون بقداس عيد الميلاد المجيد

شهدت كنيسة مار مرقس والنبي موسى بمدينة طور سيناء توافدًا كبيرًا من أقباط المدينة للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد، الذي ترأسه القس مينا سعد، راعي الكنيسة، وسط أجواء روحانية اتسمت بالخشوع والفرح.

وبدأ القداس بالترانيم الكنسية وأعمال البخور والصلوات، فيما تزينت الكنيسة بالأنوار والزينة احتفالًا بهذه المناسبة المجيدة، التي تعكس معاني المحبة والسلام. كما شهدت الكنيسة حضورًا واسعًا من أهالي طور سيناء الذين حرصوا على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وفي السياق ذاته، استعدت كنائس محافظة جنوب سيناء لإقامة قداسات عيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس. وتزينت الكنائس بالورود والأنوار ومذابح المسيح، استعدادًا لانطلاق الصلوات، بحضور عدد من السائحين المتواجدين بمختلف المدن السياحية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة، وبحضور مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وكثفت مديرية أمن جنوب سيناء من تواجد رجال الأمن في محيط الكنائس، مع إجراء تحويلات مرورية لتيسير الحركة، ووضع بوابات إلكترونية على مداخل الكنائس، إلى جانب الاستعانة بعناصر أمنية نسائية لتفتيش السيدات، وتفعيل منظومة مراقبة متكاملة لتأمين الاحتفالات.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، مع تكثيف حملات النظافة في محيط الكنائس ورفع المخلفات بشكل يومي، ومتابعة كفاءة أعمدة الإنارة، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية وتنظيم الحركة المرورية خلال فترة الاحتفالات.

كما أكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لغرفة العمليات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، والتنسيق الدائم مع الشبكة الوطنية للطوارئ، ومديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الإسعاف، والحماية المدنية، لضمان توفير جميع الإمكانيات اللازمة وتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء ومستقرة.