خبير: بيان الرئيس السيسي يعزز الثقة ويرفع توقعات المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب

قال عمرو الهلالي، خبير النظم البرلمانية، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدأت بعد زلزال كبير نتج عن بيان الرئيس السيسي الخاص بالانتخابات وصحتها.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن بيان الرئيس السيسي أدي إلى وجود ثقة كبيرة في العملية الانتخابية، وسيؤدي هذا الشعور إلى زيادة المشاركة في الانتخابات، متابعا: اتوقع أن نشهد اليوم زيادة كبيرة في نسب المشاركة اليوم.

ولفت إلى أن حجم مشاركة المصريين المتواجدين بالخارج بالانتخابات لها تأثير قوي على تشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالداخل، متابعا: اثني على بيان الرئيس السيسي الخاص بالانتخابات، لما له من تأثير واضح.

بدأ فتح لجان الاقتراع للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في سفارات وقنصليات مصر بدول الصين وتايوان وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والفلبين.

وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت تلك الدول للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.