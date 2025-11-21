المحامين تستأنف عمليات سحب ملفات الراغبين فى الترشح على انتخابات الفرعيات غدا

تستأنف غدا السبت، نقابة المحامين، عمليات سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى، من خلال المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

وشهدت المكاتب خلال الأيام الماضية إقبالًا ملحوظًا من المرشحين لسحب الملفات في ظل التنظيم الجيد وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لعملية السحب.

ويستمر سحب الملفات يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا وحتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، عدا يوم الجمعة.

جدير بالذكر أن نقابات المرحلة الأولى تشمل:

الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.