قبل انطلاق المرحلة الثانية.. الأحزاب تقدم رؤيتها للوطنية للانتخابات لضمان النزاهة

مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، تتكثف اجتماعات الأحزاب السياسية مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على تعزيز شفافية العملية الانتخابية وضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة. وقد انطلقت اليوم عملية التصويت للمصريين في الخارج، بينما يصوّت الناخبون بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسط متابعة دقيقة من الأحزاب والمرشحين والهيئات المدنية.

وفي هذا السياق، شارك عدد من الأحزاب في اجتماعات مكثفة مع الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لعرض رؤيتها وملاحظاتها بشأن ما شهدته المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وتقديم مقترحات لضمان نزاهة وحيادية المرحلة الثانية.

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد حزب الإصلاح والنهضة مشاركته في الاجتماع الذي عقده المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مع ممثلي 24 حزبًا سياسيًا، بمشاركة النائب محمد إسماعيل نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي.

وقدّم إسماعيل مجموعة من الملاحظات التي اعتبرها الحزب جوهرية من أجل تعزيز الشفافية، وجاء أبرزها:

1- حضور مندوبي المرشحين لعمليات الفرز

شدد الحزب على ضرورة السماح لمندوبي المرشحين بحضور الفرز داخل اللجان الفرعية، مع تمكينهم من الحصول على صور رسمية من كشوف الحصر العددي، باعتبارها الضمانة الأولى لتطابق النتائج ومنع أي تضارب في الأرقام.

2- مراجعة ميزانيات الدعاية الانتخابية

طالب الحزب بضرورة مضاهاة ميزانيات الدعاية المقدمة من المرشحين بما يُنفذ فعليًا على أرض الواقع، لضمان عدم استخدام المال السياسي أو تجاوز سقف الإنفاق، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

3- حظر الدعاية أمام اللجان

دعا الحزب إلى منع استخدام الإعلام والمواد الترويجية للمرشحين أمام مقار اللجان الانتخابية، التزامًا بالقانون ولضمان حياد العملية في محيط اللجان.

كما طرح النائب محمد إسماعيل تساؤلًا حول عدم إلغاء انتخابات دائرة المنتزه رغم ثبوت واقعة لجنة الفرز المبكر، على غرار الدوائر الـ19 التي أُلغيت بها الانتخابات، مستغربًا عدم تطبيق المعايير ذاتها.

وأكد الحزب أن مشاركته تأتي دعمًا لانتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين وتحافظ على المسار الديمقراطي في البلاد.

اجتماع الهيئة مع الأحزاب

وفي سياق متصل، عقد وفد حزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات، اجتماعًا ثنائيًا مع المستشار أحمد بنداري على هامش اجتماع الهيئة.

توافق حول ضرورة صون النزاهة

شهد اللقاء توافقًا كاملًا بين وفد الحزب وممثل الهيئة حول ضرورة الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، والالتزام بالمعايير التي أعلنتها الهيئة لضمان نزاهة المرحلة الثانية وكذلك جولات الإعادة للمرحلة الأولى.

وأشاد وفد غرفة العمليات بما وصفه بـ الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الهيئة خلال الأيام الماضية، فضلًا عن البيان التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد فيه على التزام الدولة بإدارة انتخابات حرة وفقًا للقانون والدستور.

ملاحظات على الدعاية

عرض وفد الحزب ملاحظات تتعلق بالمرحلة الثانية، أبرزها قيام بعض المرشحين باستخدام منشآت حكومية وشبابية للدعاية الانتخابية، معتبرًا أنها مخالفة جوهرية تستوجب التدخل.

وأفاد المستشار أحمد بنداري خلال الاجتماع بأن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وأن الشكوى ستعرض على مجلس إدارتها للفصل فيها.

وأكدت غرفة عمليات حزب المؤتمر التزامها بالدفاع عن حقوق مرشحيها ومتابعة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

