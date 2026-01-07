علا رامي: لست قاسية برفض الارتباط وأديت رسالتي في الحياة

كشفت الفنانة علا رامي عن موقفها من الارتباط والزواج في الوقت الحالي، مؤكدة أنها لا ترى في قرارها قسوة أو تشددًا، بل اختيارًا نابعًا من قناعة وراحة نفسية.



وقالت علا رامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها تزوجت في سن صغيرة وأنجبت ابنها، الذي كبر وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم عمل وتزوج وأنجب.



واسترسلت: «أنا أديت رسالتي، وبقيت عايشة مستكينة ومبسوطة، ومش عايزة أبدأ من الأول تاني وأفهم طباع حد وتحكماته».



وأوضحت أن التقدم في العمر يجعل الإنسان أقل قدرة على تقديم التنازلات، قائلة إن الإنسان كلما كبر أصبح أكثر حساسية وأقل صبرًا، مؤكدة أنها لا ترغب في الدخول في تجربة جديدة قد تفرض عليها ضغوطًا نفسية أو اجتماعية.



