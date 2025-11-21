إقبال ملحوظ للمصريين بالسعودية وانضباط كامل في المرحلة الثانية للانتخابات

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج في المملكة العربية السعودية، وسط حضور ملحوظ وانضباط كامل في مقر السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة.

وصرح السفير إيهاب أبو السريع، سفير مصر في السعودية، بأن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ الساعة لـ9 صباحا، مع احترام كامل للإجراءات والتعليمات التي وضعتها السفارة لتيسير عملية الاقتراع.

وأشار السفير أبو السريع خلال مداخلة هاتفيه له على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن المقار الانتخابية هي نفسها المستخدمة في المرحلة الأولى، مؤكدا توقع زيادة الإقبال بعد صلاة الجمعة، مع تنظيم أماكن الانتظار وقاعات الاقتراع لضمان سرعة دخول الناخبين وخروجهم خلال دقائق قليلة، إضافة إلى تجهيز مسارات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة لتجنب التكدس، في إطار التنظيم المحكم للعملية الانتخابية.

وأضاف السفير أن السفارة والقنصلية تلتزم بالحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، مع التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، وتطبيق إجراءات مشددة لضمان نزاهة الانتخابات، مؤكدا حرص البعثة على تذليل أي عقبات أمام المصريين أثناء التصويت، بما يعكس أهمية هذا الاستحقاق الوطني ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية.