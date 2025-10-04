بعد إصابة الفنانة منة جلال بها .. أعراض الذبحة الصدرية وهذا أسرع علاج

أثارت الفنانة منة جلال حالة من القلق بين محبيها بعد تعرضها إلى ذبحة صدرية مفاجئة مساء الأمس.

حالة منة جلال

وذكرت منة جلال منشور على حسابها على فيسبوك: “أنا جالي امبارح ذبحة صدرية الحمد لله لحقت نفسي الدنيا كانت بتلعب بيا فجأة كده وقعت.. خلّوا بالكم من موضوع الضغط الواطى… لازم كشف لأن الموضوع ده بيعمل كوارث".





أعراض مرض منة جلال

ويلعب اكتشاف الذبحة الصدرية بشكل مبكر دور كبير في الوقاية به لذا نعرض لكم اهم أعراضه وفقا لموقع hopkinsmedicine.

تدخين السجائر

ما هي أعراض الذبحة الصدرية؟

هذه هي الأعراض الأكثر شيوعا للذبحة الصدرية:

ألم ضاغط أو ضاغط أو ساحق، عادة في الصدر أسفل عظم القص

الألم في الجزء العلوي من ظهرك، أو كلا الذراعين، أو الرقبة، أو شحمة الأذن

ألم في الصدر ينتشر إلى الذراعين أو الكتفين أو الفك أو الرقبة أو الظهر

ضيق في التنفس

ضعف

التعب الشديد (الإرهاق)

تشعر بالإغماء

أسرع علاج الذبحة الصدرية

عادة ما يتم تخفيف آلام الذبحة الصدرية في غضون بضع دقائق عن طريق الراحة أو تناول الأدوية القلبية الموصوفة، مثل النتروجليسرين.