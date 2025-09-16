قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أسماء عبد الحفيظ

الذبحة الصدرية هي عرض ناتج عن نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب، وغالبًا ما تكون علامة على وجود مرض في الشرايين التاجية. 

لا تعتبر الذبحة الصدرية مرضًا بحد ذاته، بل مؤشرًا على وجود مشكلة قلبية يجب التعامل معها بجدية.

يمكن أن تتراوح أعراضها من خفيفة إلى شديدة، وقد تختلط أحيانًا مع مشاكل صحية أخرى مثل اضطرابات الهضم أو التوتر، ولهذا من الضروري التعرف على أعراضها بدقة، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

ما هي الذبحة الصدرية؟

هي ألم أو انزعاج في منطقة الصدر يحدث عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الأكسجين بسبب ضيق أو انسداد في الشرايين التاجية. 

وتحدث عادة أثناء المجهود أو التوتر، وتختفي عند الراحة أو بعد تناول أدوية مثل النيتروجليسرين.

أعراض الذبحة الصدرية الشائعة

ألم في الصدر:

  • يوصف غالبًا بأنه ثقل، ضغط، ضيق، أو حرقان في منتصف الصدر.
  • قد يمتد الألم إلى الذراع اليسرى، الرقبة، الفك، الظهر، أو الكتف.
  • ضيق في التنفس.
  • خاصة أثناء المشي أو بذل مجهود بسيط.

التعرّق المفاجئ

  • تعرّق بارد دون سبب واضح.
  • الغثيان أو الدوخة:
  • قد يشعر المصاب بالغثيان، أو حتى الإغماء في بعض الحالات.

الإرهاق غير المبرر

شعور بالإعياء العام بدون سبب واضح، حتى عند بذل مجهود بسيط.

متى تكون الذبحة خطيرة؟

إذا استمرت الأعراض لأكثر من 10 دقائق، أو لم تتحسّن مع الراحة أو الدواء، فقد تكون هذه ذبحة صدرية غير مستقرة، وهي حالة طبية طارئة قد تُنذر بحدوث نوبة قلبية جلطة قلبية.

أنواع الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية المستقرة:

تحدث مع المجهود أو التوتر، وتزول مع الراحة أو الدواء.

الذبحة الصدرية غير المستقرة:

  • تظهر فجأة أو أثناء الراحة، ولا تزول بسهولة، وقد تشير لنوبة قلبية وشيكة.
  • ذبحة برنزميتال الذبحة الوعائية التشنجية.
  • نادرة، تحدث نتيجة تشنج في الشريان التاجي، وغالبًا ما تظهر أثناء الراحة.

ماذا تفعل إذا شعرت بهذه الأعراض؟

  • اجلس فورًا وارتَح.
  • إذا كنت تتناول دواءً للذبحة، خذه حسب تعليمات الطبيب.
  • إذا استمرت الأعراض أكثر من 5–10 دقائق، اتصل بالإسعاف فورًا.
  • لا تتجاهل الأعراض حتى لو خفّت، خاصة إن كانت المرة الأولى التي تحدث لك فيها.
