تسلا تطلق أول سيارة بدون سائق في الشوارع بـ زر إيقاف التشغيل

تواصل تسلا توسيع خطواتها في عالم القيادة الذاتية، حيث حصلت الشركة رسميًا على الموافقة لتشغيل خدمة النقل التشاركي بالروبوتاكسي في ولاية أريزونا، لتصبح ثالث ولاية أمريكية تُتاح فيها الخدمة بعد تكساس وكاليفورنيا.

ورغم هذا التوسع، ما تزال سيارات تيسلا بعيدة عن مستوى التشغيل الكامل دون تدخل بشري مثل خدمات Waymo المنافسة.

خدمة الروبوتاكسي ما تزال تحت الإشراف البشري

على الرغم من وصفها بـ“الروبوتاكسي”، إلا أن سيارات تسلا التي ستعمل في أريزونا لن تكون ذاتية القيادة بالكامل.

تشترط السلطات وجود سائق أمان بشري داخل كل مركبة للتدخل عند الضرورة، وذلك نظرًا لأن أنظمة قيادة تسلا لا تزال في مرحلة "الإشراف البشري" ولا تقدم قيادة ذاتية تامة حتى الآن.

بدأت تسلا أولى خطواتها في هذا المجال قبل نحو 5 أشهر عندما أطلقت خدمة الروبوتاكسي في أوستن – تكساس،

قبل أن تتوسع لاحقًا إلى كاليفورنيا ضمن برنامج نقل تشاركي يخضع لمتابعة مستمرة. ويأتي دخول أريزونا ليشير إلى خطط تسلا نحو نشر الخدمة في عدد أكبر من المدن الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

تتضمن سيارات تسلا العاملة ضمن الخدمة الجديدة زر “Kill Switch”، وهو زر إيقاف طارئ يسمح للسائق أو المشرف بإيقاف المركبة فورًا في حال حدوث خلل أو سلوك غير آمن للنظام.

تأتي هذه الإضافة استجابة لمتطلبات السلامة الصارمة التي فرضتها الجهات التنظيمية لضمان التحكم الكامل في المركبة وقت الطوارئ.

ورغم أن تسلا تشهد توسعًا تدريجيًا في خدمات الروبوتاكسي، إلا أنها لا تزال بعيدة عن مستوى شركة Waymo التي تقدم خدمة روبوتاكسي ذاتية القيادة بالكامل دون سائق، وتعمل بالفعل على نطاق واسع في ولايات مثل أريزونا وكاليفورنيا.

ويؤكد هذا الفارق أن تيسلا تسعى للحاق بالتكنولوجيا القائمة، لكن الطريق ما يزال طويلًا للوصول إلى قيادة ذاتية كاملة.

أكدت تسلا أنها بصدد إطلاق الخدمة في مزيد من المدن خلال المرحلة القادمة، مستفيدة من التحديثات المتواصلة لبرمجيات القيادة الذاتية ومن توسع بنيتها التحتية في عدة ولايات أمريكية.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة تختبر مواقع جديدة استعدادًا لمزيد من الموافقات التنظيمية.