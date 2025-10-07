وزير الزراعة ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم: فقدت مصر أحد أبرز أعمدتها العلمية والدعوية

نعى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببالغ الحزن والأسى، العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية اليوم.

وقدم فاروق، خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والعلماء وجموع محبيه في مصر والعالم الإسلامي، مؤكداً أن الأمة الإسلامية فقدت برحيله "أحد أبرز أعمدتها العلمية والدعوية".

وأشار وزير الزراعة إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم أفنى عمره في خدمة السنة النبوية الشريفة ونشر الفكر الأزهري الوسطي المعتدل، وكان نموذجاً فريداً للجمع بين سعة العلم وفصاحة البيان والتفاني في تربية أجيال من طلاب العلم.

ودعا الوزير المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.