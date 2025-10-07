وزير الزراعة: نجحنا فى التقدم بإنتاجية الأرز رغم محدودية الأراضي الزراعية

قال علاء فاروق وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تبنت استراتيجة خلال ال 10 سنوات الأخيرة لتطوير القطاع الزراعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا عل أهمية التعاون المصري الإفريقي وتقديم كل الدعم لدول القارة .

وأضاف "فاروق" خلال منتدي الأرز الإفريقي المنعقد اليوم ، أن إفريقيا من القارات الواعدة والتى تتعاون مصر معها لتحقيق الأمن الغذائي فى مصر والقارة بأكملها ، والنهوض بمنظومة الزراعة بمصر لجعلها سلة غذاء للقارة .

وأشار "وزير الزراعة " إلي أن المشروعات العملاقة فى الاقتصاد الزراعى من أكثر السبل الداعمة للقطاع فمن خلالها يتم استصلاح الأراضي، والتوسع الرأسى والأفقي ، وزيادة انتاجية المحاصيل وبالتالى زيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأوضح أن الأرز يتم انتاجيته بمصر تحت نظام غذائي زراعى ناجح قائم لتحقيق الأمن الغذائي فى مصر وأفريقيا وبرغم محدودية الأرض الزراعية فى مصر حققنا انجازات كبيرة وانتاجية متقدمة فى زراعة الأرز بفضل التجارب العملية والبحثية.