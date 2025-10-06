شئون البيئة تشارك مشروع "الغردقة الخضراء" في زراعة النباتات الطبية بأحد الفنادق

شاركت الإدارة العامة لشئون البيئة في تنفيذ نشاط بيئي مشترك مع مشروع "الغردقة الخضراء"، تمثل في زراعة النباتات الطبية والعطرية داخل أحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة الغردقة.

وتأتي هذه المشاركة في سياق تبني مشروع "الغردقة الخضراء" لمبادرة طموحة تهدف إلى إدماج زراعة النباتات الطبية ضمن منظومة التنمية المستدامة، وربطها بمفاهيم الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال، خاصة في دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا داخل المجتمع المحلي بمدينة الغردقة.

وقد لاقت المبادرة ترحيبًا من القطاع السياحي، نظرًا لدورها في تجميل المنشآت السياحية وتحسين جودة الهواء وتعزيز الطابع البيئي للمكان، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو السياحة الصديقة للبيئة. كما تعكس هذه الخطوة تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030